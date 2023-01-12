Несмотря на критическое состояние Тофиг Ягублу продолжает голодовку и в больнице, куда его доставили вечером 11 января. Об этом, как информирует «Туран», сообщил адвокат Агиль Лаидж после посещения Ягублу в больнице.

По его словам, Ягублу по капельнице ввели лекарства, не являющиеся питательными веществами.

«Капельное вливание было сделано для разжижения крови, ибо у него в крови идет серьезный процесс тромбоза», — сказал адвокат.

Член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был задержан 23 декабря на протестной акции в центре Баку с требованием освобождения общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

В тот же день Сабаильский суд арестовал его на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. 5 января Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. В знак протеста Ягублу объявил голодовку.