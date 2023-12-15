Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении задержанного вчера члена Национального совета Тофига Ягублу.

На процессе под председательством судьи Гюльтякин Асадовой в отношении Ягублу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Ему предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 320 (фальсификация официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, сбыт или использование поддельных документов) УК Азербайджана.

Отметим, вчера в МВД сообщили, что Тофиг Ягублу был задержан сотрудниками Наримановского РУВД и в его доме был проведен обыск. (Минвал.аз)