Отбывающий административное наказание в виде ареста оппозиционный политик Тофиг Ягублу 15 января прекратил сухую голодовку. Однако он продолжает отказываться от приема пищи.

15 января к Ягублу пропустили его дочь Нигяр Хази и врача привлеченного семьей политика профессора Адиля Гейбуллу.

14 января Ягублу перешел к сухой голодовке, в знак протеста против отказа ему во встрече с дочерью.

Сегодня после встречи с дочерью он прекратил сухую голодовку, но по прежнему отказывается от приема пищи, написала Хази в facebook.

Доктор Гейбулла в свою очередь, сообщил Turan, что обследовал Ягублу 15 января.

«Гемодинамические показатели стабильны. Кровяное давление 120/80, стабильно. Сатурация составляет 98 процентов, пульс сердца – 95 ударов в минуту. Он коммуникабелен, может говорить, восстановил прием воды. Мы, были у него с дочерью и он при нас выпил несколько стаканов воду. Я сделал ему инфуззию в большой дозе разжижающее кровь вещества, чтобы избежать тромбоза. Тофиг Ягублу продолжает голодовку. Он под наблюдением медиков », — сказал Гейбулла.

Тофик Ягублу был задержан 23 декабря в ходе протестной акции в центре Баку с требованием освобождения общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

В тот же день Сабаильский суд арестовал его на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. 5 января Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. В знак протеста Ягублу объявил голодовку. На седьмые сутки голодовки Ягублу был переведен в больницу номер 6 Баку.