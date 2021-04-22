«Типичное проявление двойных стандартов» — эксперты о выступлении Меркель в ПАСЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на весенней сессии ПАСЕ, сделала заявление, в котором, кроме прочего, фактически высказалась в поддержку территориальной целостности Украины и Азербайджана.

«Помимо защиты верховенства закона, Совет Европы также вносит очень важный вклад в повышение международной безопасности, борясь с коррупцией. Порядок, основанный на правилах, также является важной предпосылкой для мирного сосуществования. Когда суверенитет и целостность государств ставятся под сомнение и игнорируются, как это происходит в Крыму или Нагорном Карабахе, это противоречит нашим общим базовым ценностям. Совет Европы может сыграть в этом решающую роль, но только в том случае, если все институты Совета Европы будут тесно сотрудничать», — заявила Меркель.

Вообще-то, позиция по Крыму ничуть не удивляет – Германия, как и большая часть западных государств, всегда придерживалась однозначной позиции, когда речь заходила о территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Другое дело Азербайджан. Тут о неприкосновенности границ как-то сразу забывалось и начинались речи о том, что принадлежность Нагорного Карабаха, дескать, спорна, и решить этот вопрос между собой должны сами Азербайджан и Армения, при посредничестве МГ ОБСЕ.

А тут вдруг Меркель решила и про целостность Азербайджана вспомнить. Интересно почему? Потому что дело дошло до Второй Карабахской войны, и Запад чувствует частично и свою вину за то, что своим равнодушием способствовал ее приближению? Или тут может быть и другая причина?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— То, что Меркель включила в свое выступление Карабах, вовсе не говорит о том, что европейские государства вернулись на путь истинный и вдруг стали признавать территориальную целостность Азербайджана. Безусловно, были такие заявления, но нельзя забывать и о том, что те же европейцы очень длительный период пытались противопоставить право наций на самоопределение принципу территориальной целостности государств.

Хотя в случае Карабаха право наций на самоопределение подходит меньше всего, ибо армянский народ давно уже имеет свое государство. А в случае Грузии, в вопросе Абхазии, например, Европа об этом праве даже не вспоминала, хотя как раз абхазы своей государственности не имеют. Это типичное проявление двойных стандартов.

Почему вдруг сейчас канцлер ФРГ вспомнила про Карабах? На то есть уже другие причины.

Именно нерациональный подход западных государств к нашей проблеме привел к тому, что Азербайджан был вынужден восстановить свою целостность военным путем. Хоть это и не удалось сделать до конца, в любом случае, агрессор разгромлен. Армении придется думать о своем будущем.

Но сейчас наша тема всплыла по другой причине, и это – Украина. В Европе наконец осознали, что созданием марионеточных сепаратистских «государств» Россия просто реализовывала свои геополитические планы – создавала благоприятные условия для ввода войск, физического присутствия там и сям. Теперь в ЕС осознают, что в более крупном масштабе, чем в Азербайджане, это может произойти в Украине. По всей вероятности, так оно и будет.

И вот европейцы забеспокоились, потому что агрессора всё труднее остановить, он всё менее поддается цивилизованным формам общения. Ведь Украину они привыкли рассматривать как одну из своих буферных зон, а теперь она под угрозой. И то, что тамошний конфликт дошел до сегодняшней стадии, виноваты именно европейцы и те глобальные силы, которые должны были защитить Украину. Потому что в 1994 году они подписали Будапештский меморандум. Я думаю, они и сейчас ничего делать не будут.

И не надо думать, что упоминание Карабаха Меркель это какой-то дипломатический успех Азербайджана. Тут сыграл роль фактор силы, которую показал Азербайджан. А с силой считаются все. Главное, не недооценивать себя.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— В свое время Запад предлагал Армении ассоциацию с Евросоюзом и выход из орбиты России. То есть, фактически это было предложение отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который со стороны ЕС не поддерживается. Но Армения решила остаться в ЕАЭС, параллельно попытавшись договориться об отношениях и сотрудничестве и с Европейским Союзом. Но недостаточно настойчиво, как посчитали в Брюсселе, в Париже, и в Берлине. Поэтому сегодня Меркель фактически ставит Крым и вопрос Нагорного Карабаха на одну ступень. То есть, Крым – часть Украины, а Нагорный Карабах – часть Азербайджана.

И если бы не было проблемы Крыма в 2014 году, то я думаю ситуация сейчас была бы немного иная. Сейчас Армению видят уже как союзника России, а не как часть Запада, и поэтому критикуют за те же самые нарушения территориальной целостности Азербайджана, захват территорий, как и Россию за Крым и юго-восток Украины.

Но, честно говоря, Меркель здесь занимается геополитикой и немножко лукавит – потому что нужно признать, Запад тоже не толерирует целостности всех государств, как это было с Сербией и Косовом, с Ливией, Сирией, где Запад всегда на стороне демократов против диктаторов (где последние выступают за целостность государств).

Напомню также, что в случае почти полного присоединения (ассоциации) Азербайджана и Армении к ЕС, Брюссель предлагал решить вопрос Нагорного Карабаха каким-то более прямым вмешательством, усмирением пыла обеих сторон, и, вероятно, думал над компромиссом.