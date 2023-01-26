Утверждения, содержащиеся в книге экс-госсекретаря США Майка Помпео по Турции не отражают реалий региона и являются проявлением «двойных стандартов». Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в четверг в Анкаре.

Глава турецкой дипломатии не исключил, книга Помпео была написала с целью вклада в выборную кампанию этого политика в США. «Говоря дипломатическим языком, утверждения, содержащиеся в книге Помпео, не имеют ничего общего с реальностью. Вы можете называть это ложью. Налицо раздувание фактов и двойные стандарты», — сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что экс-госсекретарь США в ночь попытки переворота в Турции (15 июля 2016 года) поделился скандальным твитом, который затем поспешно удалил. Эта публикация говорила о поддержке Помпео действий террористов Фетуллаха Гюлена, констатировал глава турецкой дипломатии.

По его словам, согласно законодательству самих США, поддержка террористических структур является серьезным преступлением. «Возможно, чтобы избежать судебной ответственности, и прибегают к дезинформации», — сказал министр.

Относительно утверждений Помпео о том, что турецкая армия не в силах уничтожать террористов, Чавушоглу напомнил, что именно турецкая армия уничтожила в Сирии более 4,5 тыс. террористов ДЕАШ.

«Силу второй по мощи армии в НАТО, увидел весь мир, когда турецкие войска зачистили от боевиков сразу двух террористических организаций YPG и ДЕАШ территорию Сирии площадью в 8 тыс. кв. км», — отметил турецкий министр.

При этом он привлек внимание к тесному взаимодействию американских властей с сирийским крылом террористов РКК – YPG, которое продолжается с периода президентства Барака Обамы. «Нынешней администрации нужно исправить ситуацию в Сирии», — подчеркнул Чавушоглу.

По словам глава МИД, в то время, как Турция зачищала от террористов ДЕАШ земли Сирии, США периода руководства Госдепом Майком Помпео, «сообща с террористами YPG/PKK сажали боевиков ДЕАШ в автобусы, а затем в самолеты и отправляли в Афганистан». «Причиной террористических атак в сегодняшнем Афганистане являются именно они. Я говорю о действиях ДЕАШ и «Аль-Каиде», — сказал министр.