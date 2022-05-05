После приобретения независимости Азербайджаном самым распространенным политическим и дипломатическим выражением стало «двойные стандарты».

Одни в это искренно верят, другие же только иронизируют по этому поводу. Но как бы то ни было, самым печальным фактом является то, что за эти годы отношение к Азербайджану трижды весьма кардинальным образом менялось.

Даже во время правления т.н. демократических сил отношение США и стран Европы к Азербайджану не очень-то отличалось: эти страны фактически равнодушно относились к проблемам молодой республики, делали вид, что якобы не видят русско-армянскую агрессию против еще не окрепшей страны.

США же и вовсе приняли против Азербайджана 907 поправку, которую не удалось отменить даже в последующие годы, только в годы президентства младшего Дж. Буша наконец-то удалось заморозить или приостановить ее действие.

Однако 907-я поправка стала всего одним эпизодом во внешнеполитической плоскости, наверное, после этого были сотни случаев, которые напомнили нам проклятое выражение «двойные стандарты». Оно вспоминается даже тогда, когда идет жестокая российско-украинская война. В Азербайджане многие жалуются по поводу того, что за эти тридцать лет мы не стали свидетелями такого однозначного отношения со стороны Запада, которое он проявляет в отношении украинских событий.

Конечно, тут можно заметить, что размах украинского кризиса велик, плюс, Россия открыто наказала Украину за ее устремления интегрироваться в европейские структуры. Кроме того, украинцы также жалуются, что и на них распространяются те же «двойные стандарты».

Во-первых, после первого же заявления Швеции и Финляндии о том, что они также намерены интегрироваться в НАТО, отдельные члены и руководство НАТО хором заявили, что они в самое ближайшее время готовы принять эти страны в свои ряды. В предыдущих статьях мы уже обсуждали это обстоятельство, поэтому не будем остановливаться на нем. Подчеркнем лишь один момент: господа, неужели вам нужны только беспроблемные страны, которые платили бы вам взносы и отправляли своих солдат туда, куда вы прикажете?

Во-вторых, в свое время страны НАТО по-другому отнеслись к югославской проблеме. Без преувеличения можно сказать, что, если бы не Брюссель, югославская проблема не разрешилась бы.

В-третьих, теперь страны, особенно руководство НАТО, ссылаются на то, что Украина не является членом НАТО и по этой причине известная статья о защите суверенитета и территориальной целостности на нее не распространяется. Спрашивается: разве такие бывшие субъекты югославской федерации, как Хорватия или Босния, были членами НАТО? Ведь по этой «логике» НАТО не должно было бы вмешиваться и в югославский конфликт?

Вернемся к проблемам Азербайджана. Баку свои проблемы решил сам: он не просит от Запада военного вмешательства, не требует нового плана Маршалла, который Европа обещает Украине. Нет, требование Баку более чем скромно: он требует лишь искреннего понимания проблем Азербайджана. Даже после освобождения у Баку остались довольно много дополнительных рычагов давления на сепаратистский режим в Карабахе и на Армению. На днях временно прекратилась подача газа в оккупированный Ханкенди и другие районы. «Кто только нам не звонил?» — такового было удивление и реакция руководства Азербайджана. Да, за рубежом все хором заявляли, что нельзя оставлять гражданское население без газа или топлива. Значит, в одном случае газ и нефть могут стать предметом политического и геополитического давления, а в другом — нет? Где же тут логика, уважаемые господа?..