Основной причиной косвенных переговоров Ирана с США является противоречивость заявлений официальных лиц США.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, американская сторона должна предпринять необходимые шаги для устранения этого противоречия. Он также отметил, что невозможно одновременно вести дебаты и проводить политику давления, санкций и угроз. Такая стратегия категорически не принимается Ираном, который четко и открыто выразил свою позицию по этому вопросу.

Бегаи отметил, что в косвенных переговорах стороны обычно озвучивают свои основные и принципиальные позиции, и Иран не раз делал это прозрачно и открыто.

«Ядерная программа Ирана на протяжении последних двадцати лет служила предлогом для создания совершенно ненужного кризиса, тогда как сама программа носит исключительно мирный характер. Это неоднократно подтверждалось в отчётах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не зафиксировало ни одного отклонения от мирного характера ядерной программы Ирана»,- отметил он.

Иранский министр подчеркнул, что главной целью Ирана в переговорах с США является отмена незаконно введенных санкций.

Отметим, что 12 апреля в столице Омана Маскате состоялись косвенные переговоры между Ираном и США по ядерной программе Ирана под руководством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Аракчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткофа. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения. Следующий раунд переговоров назначен на 19 апреля.

Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

А в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.