Times: Великобритания планирует отказаться от танков

Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает газета Times.
По данным газеты, правительство страны изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.
Сообщается, что обсуждение отказа от танков является частью обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.
В соответствии с новым предложением Великобритания сосредоточится на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.(РИА Новости)