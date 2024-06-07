Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США 24 июля.

Как передает #, об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По их словам, выступление, для которого Нетаньяху пригласили ключевые члены Конгресса, было назначено на 24 июля.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон позже написал в своем аккаунте X, что Нетаньяху, действительно, будет присутствовать на совместном заседании обеих палат американского Конгресса. Он отметил, что рад это объявить вместе с лидером республиканского меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом.