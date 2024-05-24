Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скоро выступит с речью на совместном заседании Конгресса США, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильского правительства в момент его наибольшей нужды», — цитируют американские СМИ заявление Джонсона, сделанное во время выступления на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне.

Спикер не уточнил, когда именно состоится выступление Нетаньяху. Однако он сообщил, что лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил ему о своем намерении подписать приглашение.