Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что президент России Владимир Путин лично следит за темой согласования помощи Украине в американском конгрессе, передает РИА Новости.

«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сказал Миллер на брифинге.

По его словам, за «событиями на Капитолийском холме» пристально наблюдают не только противники, но и союзники Вашингтона.

Конгресс США до сих пор не поддержал запрос Белого дома о выделении еще $60 млрд для Украины.