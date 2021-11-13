Сегодня примерно 7 утра армянский террорист Норайр Мирзоян 1975 года рождения на блокпосте Дашалты у города Шуша бросил гранату в азербайджанских и российских военных. К счастью, на этот раз жертв удалось избежать. Но возникает резонный вопрос — почему у него имелась боевая граната?

Российские миротворцы, а это зона их прямой ответственности, обязаны были изъять у армян, проживающих на временно неподконтрольных Азербайджану территориях, все оружие.

В том числе и боевые гранаты. Как видим, не изъяли. Были заняты установкой памятников и бюстов в Ханкенди, надо понимать. Сколько именно не изъяли, сколько ещё боевых гранат, автоматов с патронами и прочего оружия осталось у карабахских армян? Нет точного ответа на этот вопрос. Хотя ответ на него должен быть таким- ни одной единицы оружия не осталось у карабахских армян. Увы, на практике все обстоит иначе.

На практике мы видим и то, как на эту проблему закрывают глаза и руководители Армении. А ведь совсем недавно премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Плюс, недавно же , буквально на днях, состоялся визит в Ханкенди министра обороны РА Аршака Карапетяна. Там он принял участие «в рабочем совещании руководства Армии обороны, в ходе которого был обсужден ряд вопросов безопасности».

И вот, после всех этих контактов политического и военного руководства РА с карабахскими сепаратистами, мы увидели теракт, осуществленный Норайром Мирзояном. Совпадение? Не думаю. Больше похоже на попытку официального Еревана избежать обязательств, которые он взял на себя, согласно подписанному 10 ноября прошлого года Николом Пашиняном трехстороннему заявлению.

На словах говорящий о готовности к реализации всех предусмотренных проектов, включая запуск Зангезурского коридора, официальный Ереван вполне может использовать националистов и террористов в своих целях, дабы указать на свою неспособность их контролировать. Так руководство РА, вполне возможно, планирует избежать реализации проектов, против которых выступают реваншисты, националисты и армянская диаспора.

О том же говорит еще один факт. Никакого осуждения действий Норайра Мирзояна со стороны руководства РА не было. Молчит и обычно говорливый армянский омбудсман Арман Татоян. И этим молчанием все они солидаризируются с террористом Мирзояном. Это не было секретом, но очередное подтверждение для демонстрации всем зарубежным адвокатам Армении будет не лишним.

Плюс, важно отметить еще кое-что. Член террористической организации «Сасна црер», которая стала политической партией благодаря действующей армянской власти и лично Николу Пашиняну, направил угрозы в адрес России. Некий Ваагн Авагян, как утверждают армянские Telegram-каналы, требует у России не передавать Азербайджану преступника, совершившего теракт в отношении азербайджанских военнослужащих: «Если Россия передаст Норайра Азербайджану, следующие гранаты полетят в сторону российских войск и российских посольств».

То есть, имеет место конкретная угроза совершения теракта. И снова молчат все — от премьер-министра, президента, главы СНБО, генпрокурора, главы МВД и омбудсмена Армении. Что лишь укрепляет нас в предположении, что Норайр Мирзоян действовал вовсе не по своей воле, а по приказанию своих ереванских кураторов. С них, соответственно, и нужно спрашивать. И делать это должны, в том числе, представители политического и военного руководства России. Посольства которой, как заявил Ваге Авагян, могут стать объектами терактов.

P.S. Генпрокуратура и МВД Азербайджана подтвердили факт нападении армянского террориста вблизи города Шуша. Ранены трое азербайджанских военных.

Азербайджан возбудил уголовное дело на Нойара Мирзояна по статьям 29, 120.2.1 («Покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой»), 29, 120.2.3, («Покушение на умышленное убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей или общественного долга»), 29, 120.2.4 («Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом»), 214.2.3 («Терроризм, с использованием стрелкового оружия или предметов, используемых в качестве оружия») и 228.3 («Незаконное хранение, ношение, получение и передача оружия и взрывчатых веществ») УК АР, следствие ведется Следственным управлением генпрокуратуры.