По состоянию на 10:00 23 августа в большинстве районов Азербайджана не наблюдалось осадков, однако ночью в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди и грозы.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, количество осадков в Вельвелечай Тенгеалты (Губа) составило 17 мм, Дашкесане, Гедабеке, Тертере — до 1 мм.

22 августа температура воздуха в Баку на 3,3 градуса превысила климатическую норму. Максимальная температура в Баку и Абшеронском полуострове составила до 36 градусов, в Нахчыванской АР — 35-39 градусов, Аранских районах — 38 градусов, горных районах – 26-30 градусов.