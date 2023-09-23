Следственный комитет Армении выдвинул обвинения против сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона в избиении четырех сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката задержанного. Ранее сообщалось, что сам Кочарян-младший пострадал от действий полиции в ходе акции протеста в Ереване.

Следователь вручил нам решение о задержании Левона Кочаряна, где указано, что он избил четырех «красных беретов». Эти полицейские, которые подвергли Кочаряна пыткам, представили в СК сообщение о том, что были избиты с его стороны, — сказал адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.