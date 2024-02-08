Сын главы Чечни, 16-летний Адам Кадыров получил новую награду – медаль так называемых соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. Лучший результат по итогам четвертого дня конкурса показала команда «Ахмат», состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне.

Кадыров-младший в соревнованиях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. Это следует из видео, которое опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Адам Кадыров на соревнованиях в Дубае «поддерживал» бойцов «Ахмата».

В первый день «соревнований спецназа» в Дубае «Ахмат» занял четвертое место – его обошли команды из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов; аналогичного результата спецназ Кадырова добился на второй день конкурса, проиграв бойцам из Беларуси, Кыргызстана и ОАЭ; на третий день «Ахмат» занял 12 строчку, уступив в том числе командам из Бахрейна, Южной Африки, Сербии, США и Турции.

Власти Чечни активно освещают «соревнования спецназа» в Дубае.

Согласно сообщению государственного агентства «Грозный-информ», сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца – эту должность Адам Кадыров получил осенью прошлого года после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. (svoboda.org)