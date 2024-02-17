Старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодежи, передает вести.ру.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов вручил Ахмату Кадырову орден Кадырова – высшую награду Чеченской Республики.

Как отметил Даутов, Кадыров вносит значимый вклад в развитие молодежных организаций, оказывает поддержку подрастающему поколению и активно участвует в жизни региона, ответственно выполняя любые поставленные перед ним поручения.

Сын главы Чечни до этого занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике​​​.