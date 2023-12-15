16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

О новой должности сына главы республики сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением. «С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор», — написал министр, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.