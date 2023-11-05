Сын главы Чечни Адам Кадыров, который избил задержанного за сожжение Корана, стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца, сообщил командир спецполка МВД по республике имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

По его словам, 15-летний Адам зарекомендовал себя как «целеустремленный и всесторонне развитый молодой человек», стремящийся к совершенству и высоким достижениям «во всех начинаниях». Чалаев назвал сына Кадырова «ярким примером для сверстников».

Также Адама поздравил его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов. Он назвал назначение подростка на такую должность «абсолютно закономерным», поскольку тот «с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».

По словам Делимханова, Адам обладает соответствующими компетенциями, поскольку выиграл ряд боев на «престижных турнирах» по смешанным единоборствам, а также стал победителем чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, который проходил на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. «Племянник показал исключительно высокое мастерство владения различными видами оружия, а также способность эффективно работать в команде», — отметил депутат.

Поздравил сына Кадырова с новой должностью и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил «храбрый нрав и сильный характер» Адама. По его словам, подросток «проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию». Дудаев также напомнил, что в своем юном возрасте Адам «несколько раз побывал» на войне в Украине. «Он сочетает в себе лучшие качества настоящего чеченца и мусульманина», — подчеркнул министр.

Карьера самого Рамзана Кадырова начиналась похожим образом: в 15-летнем он возрасте стал заместителем начальника охраны своего отца и пробыл на этом посту с 1994 по 1996 год. При этом, согласно действующему российскому законодательству, лицо, занимающее государственную должность, должно иметь специальное или высшее образование. (moscowtimes.ru)