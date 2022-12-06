Сын Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков во время матча сборной Аргентины.

Семья форварда «ПСЖ» посетила матч 1/8 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Австралией (2:1).

Под ложей семьи Лионеля было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену и детей Лео на телефон.

Средний сын Месси и Антонеллы Рокуццо, 7-летний Матео, бросил леденец в толпу, за что получил выговор от матери.

Поведение сына Месси в основном вызвало умиление у болельщиков. Один из них написал в соцсети: «Этот мальчик – аргентинец с ног до головы».