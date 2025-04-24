Жерар Пике и 25-летняя Клара Чиа расстались после трех лет отношений.

Эту новость сегодня подтвердила журналистка Адриана Дорронсоро в программе Vamos a ver на канале Telecinco.

«Я получила подтверждение, что Жерар Пике и Клара Чиа расстались. Я пытаюсь выяснить причины, потому что сообщается о третьих лицах, хотя все еще не до конца ясно. Как вы знаете, в последние месяцы ходят разговоры о кризисе [в паре]», – рассказала Дорронсоро в эфире.

Журналистка также напомнила, что месяц назад бывшего футболиста сфотографировали в кафе в Майами с другой девушкой: «Не знаю, стало ли это причиной или нет, но разрыв подтвержден».

Ведущая также отметила, что получила информацию от «очень близкого к паре» человека.

В прошлом сообщалось, что экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании изменил с Чиа Шакире, которая старше ее на 22 года. Пике расстался с певицей после 12 лет отношений, у пары остались двое детей.