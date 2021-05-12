Судья из Азербайджана примет участие в Токио-2020

Член судейской комиссии Европейской федерации карате Джахангир Бабаев вошел в число 15 судей, которые будут работать на соревнованиях по каратэ в рамках летних Олимпийских игр Токио-2020.

Как сообщили apasport.az в федерации каратэ Азербайджана, решение об этом принял судейский комитет Всемирной федерации каратэ (WKF), который высоко оценил деятельность нашего судьи международного класса.

Председатель судейского комитета национальной федерации каратэ Азербайджана, обладатель черного пояса 5-го дана, заслуженный тренер, а также один из главных тренеров клуба «Qaraqaplan» Джахангир Бабаев в 2013 году был избран WKF «лучшим судьей» мира.