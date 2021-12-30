Сотрудники сил безопасности Судана ворвались в офис телеканалов Al Arabiya и Al Hadath, освещавших в четверг протесты в Хартуме. Об этом сообщил канал Al Arabiya.

Он утверждает, что силовики избили двух корреспондентов, а также напали на операторов и других сотрудников. Несколько человек пострадали, некоторым пришлось обратиться за медицинской помощью. Из офиса было изъято оборудование.

Ранее Al Hadath информировал о протестах в Хартуме, вылившихся в столкновения между участниками акций и стражами порядка. Согласно сведениям канала, для разгона демонстрантов были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным источников Al Hadath, в городе Омдурман у Хартума в ходе протестов были убиты три человека. (ТАСС)