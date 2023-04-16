Как следует из заявления Главного командования ВС Судана, опубликованного в воскресенье в Facebook, военные «установили контроль над базами и штабами спецназа» в городах Порт-Судан (административный центр штата Красное море), Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, а также в одноименных административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан). Кроме того, подразделения армии захватили лагерь спецназа Карари в городе Омдурман.