Суарес прилетел в Италию, чтобы сдать экзамен по языку для перехода в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает ряд итальянских изданий, сегодня утром уругваец тренировался с каталонским клубом, а затем вылетел в Италию. Из аэропорта 33-летний форвард отправился в университет, чтобы сдать экзамен по итальянскому языку.

Несколько минут назад журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин опубликовал фотографии Суареса, входящего в здание университета Перуджи. Ожидается, что экзамен продлится 35-40 минут.

Таким образом, нападающий сможет получить паспорт гражданина Евросоюза, после чего не будет занимать в «Ювентусе» одну из квот, рассчитанных на игроков не из ЕС.

В Испании для этого Суаресу было достаточно предоставить паспорт его супруги Софии Бальби. В Италии действуют иные нормы, нападающему требуется получить собственный документ.

Ранее появилась информация о том, что Суарес приостановил переговоры с «Ювентусом», поскольку хотел остаться в Испании. Сообщалось, что итальянский клуб готов платить ему 10 млн евро в год. (sports.ru)