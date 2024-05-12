12 мая 2024 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений с преподаванием не на азербайджанском языке.

Как сообщили в ГЭЦ, 12 мая был проведен также экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского языка.

Экзамены были проведены в 112 экзаменационных корпусах в 21 городе и районе.

С завтрашнего дня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных материалов. В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий, требующих письменного ответа, занимает много времени, ожидается, что результаты будут обнародованы в течение ближайших 2 недель.

После окончания экзамена участникам разрешили забрать с собой вопросники.