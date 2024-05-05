Во время своего первого за пять лет визита в Европу председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, намерен воспользоваться возможностями ослабить связи континента с США и создать мир, свободный от американского господства.

Китайский лидер выбрал для визита три страны — Францию, Сербию и Венгрию — которые в той или иной степени неодобрительно смотрят на послевоенное устройство мира Америкой, рассматривают Китай как необходимый противовес и стремятся укреплять экономические связи.

В период напряженности в отношениях с большей частью Европы — из-за того, что Китай «без границ» поддерживает Россию, несмотря на конфликт на Украине, из-за его системы слежки и очевидной шпионской деятельности, Си Цзиньпин, который прибывает во Францию в воскресенье, хочет продемонстрировать растущее влияние Китая на континенте и продолжить прагматичное сближение.

Для Европы этот визит станет проверкой ее хрупкого балансирования между Китаем и США и, несомненно, будет воспринят в Вашингтоне как не слишком тонкая попытка Си Цзиньпина разделить западных союзников.