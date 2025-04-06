Израиль не допустит размещения турецких войск у Голанских высот. Присутствие Турции в регионе будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Ynet.

Израиль опасается, что Турция может использовать базы в Сирии для размещения дронов и ПВО, что осложнит действия по защите границ и может привести к военному конфликту, говорится в публикации.

До падения режима экс-президента Башара Асада в конце прошлого года в приграничной с Израилем зоне Сирии находились российские силы, с которыми, как утверждается, у израильской стороны были налажены коммуникации. Если в регион придёт турецкая армия, то Израилю придется тщательно обдумывать любые действия для защиты своих граждан и учитывать, не приведут ли такие действия к военному конфликту с Турцией.

Также Израиль обеспокоен якобы формированием суннитской исламистской оси под эгидой Турции — от Сирии до сектора Газа — которая может заменить шиитское влияние Ирана.

Вместе с тем Турцией у Израиля сохраняются дипломатические каналы связи, и диалог продолжается.

Израиль предлагает временное разделение Сирии на зоны влияния с участием США, России, Турции и переходного правительства до стабилизации ситуации.

Ожидается, что недавно назначенный кабинет министров Сирии проработает пять лет. За это время будут внесены необходимые поправки в Конституцию страны и проведены всеобщие выборы. (svoboda.org)