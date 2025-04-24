Спикер парламента Нидерландов и член победившей на последних парламентских выборах «Партии свободы» Мартин Босма высказал идею о том, чтобы разделить Бельгию между Нидерландами и Францией.

По словам журналистки Петры де Конинг, Босма сказал об этом на ужине группы парламентариев с послом Франции в начале февраля, сообщает kommersant.ru.

«Эти члены парламента и, по их словам, посол были ошеломлены, когда услышали, как Мартин Босма сказал то, что однажды сказал основатель «Партии свободы» Герт Вилдерс: Нидерланды хотят, чтобы Фландрия была в их составе,— пишет Петра де Конинг в колонке для голландского издания NRC.

Парламентарий также допустил, что при таком раскладе Валлония могла бы отойти к Франции, пишет журналистка со ссылкой на членов парламента.