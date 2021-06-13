Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о разведывательных данных, которыми могут руководствоваться страны альянса, утверждая о причастности России к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. В воскресном интервью британской радиостанции Times Radio он заявил, что не может детально обсуждать этот аспект вопроса, и упомянул лишь два косвенных указания на то, что Москва, как он считает, могла сыграть какую-либо роль в произошедшем.

«Я не могу вдаваться в детали по поводу данных разведки, однако мы знаем, что Белоруссия и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, включая оборону воздушного пространства. Кроме того, Россия — одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемый факт принуждения к посадке самолета, который следовал из Афин — столицы одной страны, являющейся членом НАТО, — в столицу другого члена НАТО — Вильнюс», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, считает ли он Москву «в какой-либо мере ответственной» за произошедшее.

Глава альянса также повторил, что отношения между НАТО и РФ в настоящий момент находятся «в самой низкой точке с момента окончания холодной войны». Он объяснил это тем, что Россия якобы демонстрирует готовность применять военную силу в отношении соседних государств. Столтенберг также утверждал, что РФ предпринимает попытки влиять на демократические процессы в странах альянса, внося между ними раскол.

«Нам нужно относиться к этому крайне серьезно, наращивая оборонный потенциал в киберпространстве, обмениваясь развединформацией, сохраняя бдительность и осознавая наличие разнообразных инструментов для осуществления агрессивных действий как военного, так и невоенного характера», — добавил он.