В настоящее время пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) включает в себя 2 550 медицинских услуг. Государственное агентство по ОМС предложило в лимитированном порядке добавить в пакет услуг на 2023 год операции по трансплантацию печени, почек, костного мозга или гемоцитобластов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по ОМС в ответ на запрос Trend.

«Также было предложено увеличить количество операций, связанных с сердечно-сосудистой хирургией, офтальмологией, травматологией и удалением некоторых доброкачественных опухолей. Кроме того, среди предложений повышение тарифов на некоторые медицинские услуги в пакете услуг», — отмечается в сообщении.