В Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-5 января ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, местами порывы достигнут 20-23 м/с, ночью и утром 6 января северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова — до 23-25 м/с.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, 5 января в основном в западных районах, 6 января ночью и утром в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега.

Вечером 4 января, с вечера 5-го до второй половины дня 6-го января ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.