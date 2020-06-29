Станет ли Россия другой после 1 июля?

Из-за пандемии коронавируса прогнозы политологов и аналитиков по тому или иному вопросу стали какими-то краткосрочными, кратковременными.

Даже неделя стала довольно большим временным интервалом, поэтому делая свои прогнозы политологи, как правило, оговариваются: если пандемия не помешает…

Но все -таки думается, что два дня не такой уж большой срок – по крайней мере, надеемся, что пандемия не подведет нас и стартовавшее 25 июня голосование в России по поправкам в Конституцию 1 июля наконец-то завершится, хотя мы лично затрудняемся ответить на вопрос: а кому они больше нужны- властям или же простым российским гражданам?..

Мы, конечно, более – менее знакомы с содержанием новых поправок в основной закон нашего северного соседа, но все же назвать их «интересными» будет более точно, нежели определить, как «жизненно важные для российских граждан».

Поэтому, спрашивая «А станет ли Россия другой страной после этого голосования?», мы вновь и вновь ставим себя в весьма затруднительное положение: ведь такие вопросы не задают даже сами российские политологи, историки и философы…

«Стать другой страной» весьма трудная задача для любой страны, особенно, для России, которая в разное время была империей, сверхдержавой, региональной державой, а вот, воистину свободной страной никогда!..

Поэтому трудно ответить на один вопрос: вообще входит ли в планы руководства этой страны сделать ее более свободной? Или в очередной раз они просто-напросто собираются сделать ее более управляемой и послушной?

Есть страны сотни лет назад ставшие свободными, есть страны, которые после определенных политических катаклизмов восстановили свою свободу. А Россия, еще раз заметим, ни в каком обличии никогда не была правовой и свободной державой.

На этом оставила свой опечаток и история этой страны: сперва монголо-татарское иго, потом нашествия северных соседей, долгое отставание от мирового развития и прогресса!..

Даже некоторые более объективные современные историки сравнивают отмену крепостного права в этой стране с ликвидацией рабства в США! А ведь это было во второй половине девятнадцатого века…

Каждый народ, особенно, его политические деятели должны стараться осмыслить историю своего народа и страны. Возможно, этот пример покажется российским специалистам не совсем уж удачным, потому что есть более серьезные исследования. Но я до сих пор помню с каким интересом в свое время прочитал книгу известного российского экономиста и политика Егора Гайдара «Государство и эволюция». Да, именно, постановка вопроса меня больше привлекала, потому что в былые советские времена нас заставляли зубрить книгу Ленина «Государство и революция».

Российские историки часто шутливо замечают, что у России всегда были две проблемы: дороги и дураки. После падения советского режима они добавили сюда еще и своих революционеров.

Да, это также весьма важная тема. Сказать, что, например, французские революционеры были более умными и прогрессивными – это было бы спорно, потому что многие российские революции произошли, в том числе, под влиянием французских. По этой причине, и российское революционное мышление и движение нельзя видеть в исключительно темном свете – нет, и тут было много полезного, но, столько же вредного, точно так же, как во время французских революций. Но все — таки даже такая нестандартная политическая фигура, как Владимир Вольфович Жириновский каждый раз, когда замечает, что революцию они не собираются делать, мы, как ни странно, с пониманием воспринимаем эти слова, потому что лучше обойтись без революций, которые, к сожалению, не всегда есть только движение вперед…

По этой причине, и касательно соседней России мы знаем только одно: этой стране предстоит долгий путь, чтобы стать настоящей свободной родиной для ее миллионов граждан.

Самое главное, эти миллионы не должны оставаться только пассивной голосующей массой, нет, они должны более активно включаться в процесс демократизации собственной страны. Мировой опыт показывает, что когда свобода не даруется кем-то, а получается собственными усилиями общества, тогда она становится более необратимой и более прочной…