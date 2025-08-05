Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток после землетрясения 30 июля, сообщает во вторник, 5 августа, региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — рассказали в своем Telegram-канале сотрудники учреждения. Сдвиг на два метра, отмечают эксперты, сопоставим «с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония».

Петропавловск-Камчатский «сместился несколько скромнее». Судя по опубликованной службой карте, сдвиги в районе города составили около 50 сантиметров. В целом «эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге», составленной специалистами. По их оценкам, сильнее всего землетрясение затронуло южную часть полуострова, у берегов которого, на острове Парамушир, к примеру, расположен Северо-Курильск.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами, высота волн достигала 10-15 метров.