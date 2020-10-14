США заявили о готовности взаимно с Россией заморозить ядерный арсенал

США готовы «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на взаимную заморозку ядерных арсеналов, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также заявил, что США достигли принципиального» соглашения с Москвой на этот счет.

«Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — сказал Биллингсли.

Соглашение должно охватывать заморозку тактических носителей, которые составляют до 55% потенциального ядерного арсенала.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.