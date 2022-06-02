Более 100 военных объектов разного назначения будут построены США на территории Польши в течение ближайших 10 лет. Об этом заявил в четверг американский посол в Польше Марек Бжезинский, выступая на церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в местности Повидз (Великопольское воеводство) в центральной части Польши.

«В течение следующих 10 лет запланировано более 110 строительных проектов», — добавил посол. По его словам, все это нужно для того, «чтобы серьезно повысить военную готовность». Как подчеркнул Бжезинский, «это будут, например, учебные объекты, но также столовые, казармы и объекты другого назначения».

«Сегодняшняя церемония закладки первого камня на строительстве — только одна из восьми запланированных в Польше этим летом», — отметил он. (ТАСС)

