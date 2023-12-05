Сотрудники украинских спецслужб сегодня, 5 декабря, утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. По информации источников, дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему «Небо-М» в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 «Терек» и систему управления зенитно-ракетных подразделений «Байкал-1М» возле н.п Стрелковое.

«Эта утренняя «бавовна» на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ», — уточняют источники.

Они добавили, что так СБУ поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в очередной раз напомнила, что украинская земля будет в буквальном смысле гореть у захватчиков под ногами.