США призвали стороны конфликта в Афганистане начать переговоры

США призвали воюющие стороны в Афганистане незамедлительно начать переговоры, чтобы сдержать «желающих сорвать мирный процесс», сообщает Голос Америки.

Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с этим призывом в ответ на попытку покушения на жизнь видной женщины – члена афганской национальной делегации, сформированной для проведения переговоров с Талибаном.

«Мы осуждаем попытку покушения на жизнь [Фавзии Куфи]. Это трусливое и преступное деяние тех, кто пытается затянуть и сорвать [мирный процесс в Афганистане]», – написал Халилзад в Твиттере.

Афганские власти сообщили, что 45-летняя Фавзия Куфи, бывший член парламента и поборница прав женщин, возвращалась в Кабул из провинции Парван в пятницу, когда неизвестные вооруженные люди напали на ее автомобиль недалеко от Кабула.

Ей удалось скрыться, не получив серьезных травм.

Никто не взял на себя ответственность за инцидент, который высокопоставленные афганские чиновники охарактеризовали как попытку покушения на Куфи.

Талибан заявил о своей непричастности к атаке, что усилило подозрения, что за ней могли стоять боевики, связанные с «Исламским государством».