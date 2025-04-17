Китай настаивает на том, чтобы США прекратили политику шантажа с использованием пошлин, и выражает готовность к диалогу, но на равноправной основе. Об этом заявил представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

«Одностороннее повышение пошлин было полностью инициировано США, кто завязал колокольчик, тот должен его и развязать. Мы настаиваем на том, чтобы США немедленно прекратили политику жесткого давления, прекратить шантаж и принуждение, а также разрешить разногласия с Китаем через равноправный диалог на основе взаимного уважения», — сказал он.

По словам представителя ведомства, министерство поддерживает рабочие контакты с американской стороной. «Позиция Китая всегда была четкой — мы открыты для консультаций с американской стороной по вопросам торгово-экономического сотрудничества», — указал Хэ Юнцянь.