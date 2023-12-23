Йеменские власти и мятежники-хуситы обязались предпринять шаги по установлению режима прекращения огня, сообщили в субботу в офисе спецпредставителя Генсека ООН в Йемене.

«После серии встреч в Эр-Рияде и Маскате, в том числе с председателем Совета президентского руководства Йемена Рашадом аль-Алими и главным переговорщиком группировки «Ансар Аллах» Мухаммадом Абдулом Саламом, специальный посланник Генерального секретаря в Йемене Ханс Грундберг приветствует приверженность сторон ряду мер по осуществлению общенационального прекращения огня», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Ханса Грундберга.

Кроме того, стороны конфликта подтвердили намерения улучшить «условия жизни в Йемене и участвовать в подготовке к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН».

Теперь спецпосланник Генсека ООН будет работать со сторонами конфликта над составлением «дорожной карты», в которую войдут «обязательства сторон соблюдать прекращение огня, выплачивать зарплаты всем работникам государственного сектора, возобновить экспорт нефти».

«Тридцать миллионов йеменцев наблюдают и ждут этой новой возможности обеспечить ощутимые результаты и прогресс на пути к прочному миру. Стороны предприняли значительный шаг. Их обязательства — это, прежде всего, обязательства перед йеменским народом продвигаться к будущему, которое отвечает законным ожиданиям всех йеменцев», — добавил Грундберг.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает йеменские правительственные войска в их противостоянии с повстанцами-хуситами (группировка «Ансар Аллах») контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.