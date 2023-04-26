Соединенные Штаты приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, в настоящий момент нет понимания, дадут ли недавние переговоры Си Цзиньпина с Зеленским импульс миру.

«Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским… Это хорошо», — подчеркнул Кирби.

Как добавил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, нет точных данных, какие дальше будут со стороны Пекина и Киева для разрешения ситуации.

Кирби отметил, что в Вашингтоне заранее не знали о разговоре президента Украины и лидера КНР.