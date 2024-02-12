Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби станет помощником президента США Джо Байдена.

«Кирби получит новую должность: он советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента», — рассказал влиятельный чиновник американского Белого дома.

Отмечается, что на новой должности Кирби наймет себе небольшой штат сотрудников, которые будут помогать ему синхронизировать послания администрации Белого дома по вопросам национальной безопасности в дополнение к повседневной работе с прессой. (Reuters)