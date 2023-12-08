Соединенные Штаты приветствуют договоренность, достигнутую между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что эта договоренность представляет собой важную меру укрепления доверия на фоне работы сторон над завершением мирного соглашения и нормализацией отношений.

«Мы высоко оцениваем усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по закладке основы для более мирного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа. Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия по достижению прочного и достойного мира», — отмечается в заявлении.