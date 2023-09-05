Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией, а в Белом доме пригрозили последствиями. Известно, что страны не раз обсуждали вопрос вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News.
«Как вы все знаете, некоторые из вас сообщали, что в прошлом месяце Сергей Шойгу, российский министр обороны, посетил КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы, и у нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает, что эти дискуссии будут продолжать, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидера», — сказал Патель.
Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и придерживаться публичного обязательства, взятого Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.
Патель отметил, что Россия «вынуждена отчаянно искать по всему миру» оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.
В то же время, как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея «заплатит цену», если предоставит оружие России для войны против Украины.