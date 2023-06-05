Власти США выступают за двухсторонний диалог Израиля и Палестины для мирного завершения противостояния сторон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС. По его словам, достичь урегулирования израильско-палестинского вопроса можно лишь за счет прямых переговоров.

«Расширение поселений [Израиля] явно представляет собой препятствие на пути к горизонту надежды, который мы видим. Кроме того, любые шаги в направлении аннексии Западного берега [реки Иордан] — де-факто или де-юре, нарушение исторического статус-кво святынь, продолжающееся разрушение домов [палестинцев] и выселение семей, проживавших в этих домах на протяжении поколений, вредят перспективам [мирного сосуществования] двух государств», — добавил Блинкен.

Как отметил глава Госдепа, Вашингтон выступает за мирный договор между Израилем и Палестиной с опорой на согласованные обмены территорией. Он также добавил, что США стремиться к тому, чтобы народы двух стран могли жить в мире друг с другом.