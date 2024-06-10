Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 10 июня.

«Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия», — написал он.

По словам Найема, начиная с ноября прошлого года команда агентства якобы «начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий».

Он поделился, что сегодня написал заявление об увольнении и простился с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.

«Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам», — добавил Найем.

Также он перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам «с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, которые принимались Агентством».

«В настоящее время вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме», — заверил Найем.

Как известно, в январе 2023 года Мустафа Найем возглавил Госагентство восстановления. Он должен был запустить фактическую работу с первыми объектами восстановления и наладить механизм взаимодействия с донорами. (корреспондент.net)