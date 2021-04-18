США и Китай договорились совместно бороться в защиту климата

США и Китай намерены совместными усилиями бороться в защиту климата. Климатический кризис настоятельно необходимо решать со всей серьезностью, подчеркнули спецпредставитель США по климату Джон Керри и его китайский коллега Си Чжэньхуа в ходе встречи в Шанхае в субботу, 18 апреля.

Керри — первый член администрации президента США Джо Байдена, посетивший с визитом КНР. Он выразил надежду на то, что две страны, несмотря на политические разногласия, смогут сотрудничать друг с другом.

Две крупнейшие в мире экономики, на долю которых проходится почти половина мирового объема «парниковых газов», пообещали усилить принимаемые ими меры по борьбе с глобальным потеплением и содействовать успеху «многосторонних процессов», таких как Парижское соглашение по защите климата. (DW)