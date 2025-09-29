Управление энергетической эффективности и возобновляемой энергии Министерства энергетики США добавило слова «зеленый», «декарбонизация» и словосочетание «изменение климата» в список слов и выражений, которые сотрудникам ведомства не следует употреблять в соответствии с политическим курсом американской администрации. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам Управления.

«Прошу убедиться в том, что все сотрудники ознакомились с новейшей редакцией списка запрещенных слов, а также в том, что они продолжают в добросовестном порядке избегать любой терминологии, идущей вразрез с позицией и приоритетами администрации [США]», — написала представитель Минэнерго Рейчел Оверби в письме.

В списке оказались слова и словосочетания «зеленый», «устойчивый/устойчивость», «энергетический переход», «изменение климата». Также в перечень ведомство добавило слово «выбросы», поскольку оно вызывает плохие ассоциации, и выражение «углеродный след». По данным издания, чиновникам необходимо придерживаться рекомендаций как во время публичных выступлений, так и во внутренней коммуникации, а также при отправке отчетов в федеральные ведомства. Минэнерго не ответило на запрос газеты прокомментировать полученную информацию.

Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что не верит предупреждениям об изменении климата, и назвал это «величайшим мошенничеством».