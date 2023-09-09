Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе сессии саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели заявил о планах выделить 300 млн долларов США Зеленому климатическому фонду (Green Climate Fund).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

«Мы планируем дополнительно передать $300 млн Зеленому климатическому фонду, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата и сократить выбросы парниковых газов», — сказал Юн Сок Ёль.

Южная Корея жертвовала деньги в этот фонд дважды: $100 млн в 2013 году и $200 млн за период с 2020 по 2023 год.