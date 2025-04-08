Министерство торговли Китая 8 апреля пообещало «бороться до конца» с тарифами президента США Дональда Трампа.

«Угроза США повысить пошлины в отношении Китая ошибочна и в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу США. Китай никогда с этим не согласится», — приводит слова минторга Xinhua.

Представитель министерства добавил, что действия Вашингтона по введению пошлин против Китая представляют собой «типичную практику одностороннего запугивания», не имеющую серьезных оснований. Как сообщает агентство, в случае ужесточения политики со стороны США Пекин будет вынужден принять ответные меры для защиты своих прав и интересов.