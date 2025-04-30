Пекин намерен сражаться до победного конца, если Вашингтон решится продолжать тарифную войну. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на расширенной министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Ответ Китая на торговую войну ясен и решителен: если вы настаиваете на борьбе, мы будем сражаться до конца, если вы готовы вести диалог, мы должны уважать друг друга как равные», — приводит внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте слова Ван И. Как уточнил министр, «Китай отстаивает не только свое национальное достоинство, но и светлое будущее мира».

БРИКС нужно продолжать соблюдать основные нормы международных отношений, защищать многостороннюю торговую систему и строить более справедливую систему глобального управления, отметил глава МИД. «Главный вопрос заключается в следующем: принимаем ли мы господствующую в мире однополярную гегемонию или же выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир?» — сказал он. После того как США начали «размахивать тарифной дубиной по всему миру», международное сообщество должно решить, готово ли оно «вернуться в джунгли, где сильный поедает слабого», добавил министр.